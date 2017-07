Sport

Wenn es darum geht, die Gegner zu trollen, sind die Wycombe Wanderers erstklassig. Denn auch wenn der englische Verein in Wahrheit gerade erst frisch in die vierte Liga abgestiegen ist: So konsequent hat das Konzept der psychologischen Kriegsführung noch niemand angewandt. Der Grund dafür ist ein Trikot. (Wycombe Wanderers)