Wir waren an einem geheimen Ort, an dem Frauen Schutz vor gewalttätigen Männern finden

Das Zimmer von Iris sieht aus wie jedes der 15 in diesem Haus, alle Etagen haben die gleiche Einteilung: Ein Bett für die Mutter, Hochbetten für die Kinder, Tisch, Schrank und Kommode. Vor den Fenstern hängen geblümte Vorhänge , durch die man zwar von draußen nicht reingucken kann, die aber auch wenig Licht hereinlassen. Dazu eine relativ große, moderne Gemeinschaftsküche mit Essbereich und ein Bad für die gesamte Etage. Ob man sich da nicht in die Quere kommt? Es geht, sagt Iris. Sie muss ja eh frühmorgens los zur Arbeit, da hätte sie meistens Glück und das Bad sei frei.

Das ist für viele Frauen hier wichtig: Erst mal in einer Umgebung zu sein, die ihnen erlaubt, sich zu sortieren, einen klaren Gedanken zu fassen, einen Plan zu schmieden. Einige bleiben nur für eine Nacht, andere für ein paar Wochen, manche bis zu einem Jahr. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Jede Frau, die hier einzieht, hat Gewalt erlebt. Das beginnt aus Sicht der Betreiberinnen nicht erst mit Schlägen und Tritten, sondern wenn Betroffene unterdrückt, beherrscht und kontrolliert werden. Der Einzug im Frauenhaus ist der erste Schritt in ein selbstbestimmtes Leben – unabhängig von Kultur, Religion oder Herkunft.

Die Frauen, so sehr jede mit ihren eigenen Problemen beschäftigt ist, sind füreinander da: Es wird gemeinsam gekocht, mit den Kindern gespielt oder abends zusammen Fernsehen geschaut. Es gibt Ausflüge ins Kino und eine gemeinsame Weihnachtsfeier – das Haus soll ein Ort der Freiheit sein, die Frauen sich nicht erneut von der Außenwelt abgrenzen. Jede Bewohnerin erhält ab dem ersten Tag einen eigenen Hausschlüssel, denn sie sollen Selbstständigkeit leben und lernen, kommen und gehen können, wann sie wollen. So viel normales Leben wie möglich.

Manchmal klappt das auch nicht. Manche Frauen verlassen das Haus und gehen zurück zu ihrem Mann oder ihrem Freund. Hier fällt es dann auch der erfahrenen Marlies Sonntag schwer, sich abzugrenzen: "Aber wir dürfen und wollen nicht die nächsten sein, die einer Frau sagen, was sie zu tun hat. Sie muss ihre Entscheidungen selbst treffen und das respektieren wir dann auch. Wichtig ist uns, der Frau zu vermitteln, dass sie natürlich wiederkommen kann, falls es nicht klappt zuhause und das sie sich deshalb nicht zu schämen braucht." Über die Dauer ihres Aufenthaltes im Frauenhaus entscheidet am Ende jede Frau selbst.

Und diese Stärke brauchen die Frauen: In den ersten Wochen wartet meistens ein Berg Papierkram auf sie – Arbeitslosengeld beantragen oder auf Jobsuche gehen, die Kinder eingliedern, eine neue Handynummer, überhaupt die Frage beantworten "Was nun?". Bei alldem helfen die Frauen vom Verein Frauen für Frauen. Sie helfen den Bewohnerinnen in ein neues Leben, frei von Gewalt.

Vroni, die hier ihren Bundesfreiwilligendienst ableistet, ist in die Küche gekommen und setzt sich mit einem Tee zu uns. "Das, was mich am meisten überrascht hat, ist wohl, dass es Gewalt gegen Frauen immer noch gibt und dass es vor allem total und überall präsent ist", sagt sie. Nicht immer fällt es ihr leicht, eine professionelle Distanz zu wahren und gleichzeitig Mensch zu sein. "Mich berührt die Stärke der Frauen einfach sehr. Sie sind nicht gebrochen, sondern so stark", erzählt sie mit Bewunderung in der Stimme.

Dafür hat der Verein lange gekämpft – alles ist hier eine Frage der staatlichen Förderung: Stadt und Land finanzieren die Haltungskosten des Hauses und die Mitarbeiterinnen . Der Notvorrat für Frauen, die in der Nacht aufgenommen werden – Klopapier, Essen, Bettwäsche, Handtücher, Duschzeug – kann allerdings nur durch Spenden aufgefüllt werden, so sind die Förderrichtlinien.

Laut Bewohnerinnenstatistik des Vereins lebten 2015 rund 7500 Frauen in Schutzeinrichtungen.

In Deutschland gibt es laut Frauenhauskoordinierung e. V. 345 Frauenhäuser.

Zwischenfälle mit Männern, die ihre Frau hier suchen, gibt es selten bis nie. " Einmal ist ein Mann, völlig irre, an der Fassade hochgeklettert und ist im Zimmer einer anderen Frau gelandet, eine hochtraumatische Situation", erzählt sie. Das sei aber schon mehrere Jahre her.

Zuvor wurde sie von ihrem Mann und ihrem Bruder gepeinigt – diese hatten sie sogar durch einen Tipp in Leipzig gesucht. Die Wochen der Furcht haben jetzt zum Glück vorerst ein Ende: Die Polizei hat Shirins Verwandten den Aufenthalt in Leipzig untersagt. Ihnen droht Strafe, sollten sie versuchen, sich ihr zu nähern.

Manchmal kommen Frauen auch über den Notruf bei der Polizei ins Haus. Sie werden dann von Beamtinnen ins Haus gebracht. Wie Shirin und ihre vierjährige Tochter. Ursprünglich kommt sie aus Nordrhein-Westfalen. Nach mehreren Notrufen bei der Polizei befand man es für sicherer, sie am anderen Ende der Republik unterzubringen . Seit neun Monaten ist sie nun im Frauenhaus, seit zwei Wochen traut sie sich wieder in die Innenstadt zu fahren.

In ihrer Heimat hat sie als Sportlehrerin gearbeitet und tut jetzt alles, um in Leipzig wieder ihren Beruf ausüben zu können. Absolviert weitere Sprachkurse und Prüfungen. "Wenn alles klappt, kann ich im kommenden Jahr wieder unterrichten", sagt sie und lächelt breit, es ist ihr großer Traum. "Meine Tochter hat in ihrem neuen Kindergarten Anschluss gefunden und jetzt möchte auch ich langsam wieder meinen Platz im Leben finden."

Ihre Geschichte ist ein Erfolg: In ein paar Wochen zieht sie in eine eigene Wohnung, bald lebt sie seit einem Jahr von ihrem Mann getrennt, kann sich also ohne sein Einverständnis scheiden lassen. "Das ist in Deutschland so schwer und kompliziert", sagt sie und verdreht die Augen. Ohne die Hilfe im Frauenhaus wäre sie nicht so weit gekommen, sagt sie. Ihre größte Motivation ist ihre kleine Tochter: Für sie will sie stark sein. Damit aus ihr eines Tages eine starke Frau werden kann.