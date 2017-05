Von Hoffnung bis Enttäuschung: So denken Franzosen über die Wahl

Jean Diego, 30 Jahre, Informatiker

Violaine Groler, 27 Jahre, Theaterassistentin

Ich bin nicht wählen gegangen. Das ganze Getue um die Präsidentschaftswahl hat mich zum Schluss nur noch genervt. Ich finde es schrecklich, dass eine Populistin mit solch abstrusen Abschottungsideen wie Marine Le Pen so populär geworden ist. Emmanuel Macron hat nach der ersten Wahlrunde jedoch auch keine gute Figur gemacht – er tat so, als ob er die Wahl schon gewonnen hätte. Diese Überheblichkeit hat mich abgeschreckt.

In der ersten Runde habe ich dem Linken Jean-Luc Mélenchon meine Stimme gegeben. Wie fast alle meine Freunde, die wie ich beim Theater arbeiten. Ich habe mich nicht sehr viel mit seinem Programm auseinandergesetzt, aber seine Pläne für die Umwelt fand ich gut. Dass Frankreich zum Beispiel aus der Atomenergie aussteigen soll. Ich hoffe, dass Macron in den nächsten fünf Jahren die Jugendarbeitslosigkeit in den Griff bekommt. Ansonsten wird der Front National in der nächsten Präsidentschaftswahl bestimmt gewinnen. Und das wäre schrecklich.