Warum junge Franzosen am Sonntag nicht wählen wollen

Musik

Es wäre ziemlich dumm, Bianca "Bibi" Heinicke zu bashen. Das macht sie ja schon selbst in ihren YouTube-Videos. Und dann ist da noch ihr Freund und Geschäftspartner Julian Claßen, der sie bei jeder Gelegenheit lächerlich macht. Traurig!

Noch trauriger ist nur, dass Bibi auf YouTube gerade jede Menge Hate abkriegt: Am Freitag hat Bibi ihren ersten Song veröffentlicht. Er heißt "How it is", der Refrain geht "Wap bap wah da de da dah". In den ersten drei Stunden auf YouTube hat "How it is" von Bibi schon eine halbe Million Abrufe – und mehr als 450.000 "Daumen runter".