Wie Airlines Druck auf Flugbegleiterinnen ausüben

Der Prozess macht sichtbar, dass Fluglinien in der Kabine noch immer auf ein traditionelles Frauenbild setzen – auf schlanke Stewardessen in passgenauen Kostümen mit akkuratem Make-up. Was aber geschieht, wenn die Uniformierten menschlich sind – wenn Füße schmerzen, der Lidstrich verrutscht oder ein Pickel sprießt?