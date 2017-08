Europa will "Hotspots" für Flüchtlinge in Nordafrika – warum das so umstritten ist

Die Idee, Auffanglager in Nordafrika zu errichten, gibt es aber schon länger. In Deutschland wird sie meistens von der CDU ins Spiel gebracht. Nicht immer geht es dabei um Libyen . Innenminister Thomas de Maizière hatte auch schon Ägypten und Tunesien ins Spiel gebracht ( Die Zeit ).

Ein dritter Punkt: Die Unterstützung gäbe es nicht aus Nettigkeit. Ägypten und Tunesien haben eventuelle Hilfe im Aufbau von Camps an Finanzhilfen geknüpft. Ein Deal mit Ägypten sieht zum Beispiel 11,5 Millionen Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen vor (EU). Im Klartext heißt das, aus der Europäischen Union fließt Geld an Diktaturen.

So lief es auch in der Vergangenheit: Italien hatte dem libyschen Diktator Muammar Gaddafi Millionen Euro an Entwicklungshilfe überwiesen. Dafür hielt er die Küste "sauber" – also verhinderte Überfahren nach Europa. Im Arabischen Frühling wurde Gaddafi gestürzt, seither hat sich Libyen zum Umschlagplatz für Schmuggler entwickelt.