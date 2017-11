Ein Video zeigt, warum Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken müssen

Wie konnte es dazu kommen?

Die Besatzung der Sea Watch behauptet: Das libysche Patrouillenboot sei viel zu nah an das Schlauchboot der Flüchtlinge herangefahren, habe "Angst und Panik" unter den Migranten ausgelöst. An Bord des Schiffs der Küstenwache seien Menschen bedroht und geschlagen worden.

Wer hat Recht?

Was ist auf dem Video genau zu sehen und zu hören?

Der geringe Abstand sei gefährlich gewesen, sagt er.

Das Video zeigt, wie Menschen sich verzweifelt an einer Leiter festhalten, die an der Seite des libyschen Schiffs herunterhängt. Einige schaffen es hinauf, andere werden von der Sea Watch aus dem Wasser geholt.

Aus den Funksprüchen geht hervor, dass die Sea Watch alle Flüchtlinge an Bord nehmen würde. Die Seenotretter würden die Menschen zu einem sicheren Hafen in Italien bringen, die libysche Küstenwache schafft die Menschen hingegen in der Regel zurück in das Bürgerkriegsland. Obwohl das gegen das Völkerrecht und die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt.

Die Grenzschützer haben offensichtlich kein Interesse daran, dass die Sea Watch die Flüchtlinge übernimmt.

Im Gegenteil: Auf dem Deck stehen Küstenschützer mit Mundschutz, sie schauen zu. Die Männer werfen Gegenstände auf die Crew der freiwilligen Seenotretter, laut der Sea Watch waren es unter anderem Kartoffeln.