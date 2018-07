Wenn eine Mutter ihre Tochter auf so ein Boot lässt, müssen die Bedingungen an Land sehr schlecht sein. Die Menschen können bei der Überfahrt sterben – und das wissen alle.

Zu Hause erzähle ich nur das, was ich muss. Meine Familie erfährt so wenig wie möglich von dem, was ich hier mache und was ich hier täglich sehe. Ich will nicht, dass meine Tochter weiß, was diese Menschen erleben. Aber sicherlich ist das Gegenteil richtig: Sie sollte alles wissen. Das hier ist unmenschlich.