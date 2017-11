So sieht der Alltag von Flüchtlingen in Dortmund aus

Die Künstlerin führte dafür lange Gespräche mit Geflüchteten und porträtierte sie in ihrer ersten eigenen Wohnung in Dortmund. Für Alexandra ist die Fotografie ein Weg, um sich in die Situation von Geflüchteten hineinzufühlen. Die Texte und Bilder veröffentlichte sie auf ihrem Blog und in Form eines Katalogs. Ein notdürftig mit Paketklebeband geflickter Staubsauger, eine Lampe, deren Verankerung fast aus der Decke reißt, ein mit Fetakäse, Pepperoni und Oliven gedeckter Tisch. Die Bilder zeigen das Alltägliche in einem Leben, das für die Geflüchteten noch so neu ist.

Der Serbe Radomir sitzt auf dem Sofa. In der rechten Hand qualmt eine Zigarette. Er lächelt, sieht glücklich aus.



Comfort blickt in das Gesicht ihrer Tochter. Beide lachen, kuscheln sich aneinander. Ghana ist jetzt gerade weit weg.



Mohssine steht in der Mitte seines Wohnzimmers – den Blick gen Boden gerichtet. Hinter ihm ein alter Röhrenfernseher, darauf eine grell-pinke Nachttischlampe. Er sieht bedrückt aus. Hat er sich das alles so vorgestellt? Die Szenen wirken unspektakulär, doch hinter jeder steckt eine Geschichte. Nur eines haben die vielen Bilder gemeinsam: Sie zeigen das Leben von Menschen, die vor Unterdrückung, Armut, Krieg und Verfolgung geflohen sind.

Mit ihrem Projekt greift Alexandra Breitenstein ein Thema auf, das in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderes öffentlich diskutiert wurde.

In den Jahren 2015 und 2016 beantragten rund 2,6 Millionen Menschen in den Ländern der Europäischen Union Asyl, davon etwa 1,2 Millionen in Deutschland (Eurostat). Viele von ihnen flohen aus Syrien, aber auch aus Afrika machten sie sich über die gefährliche Mittelmeerroute auf den Weg nach Europa. In ihren "Home Stories" stellt Alexandra Schicksale von Menschen aus Syrien, Marokko, vom Balkan, aus Ghana und aus Myanmar vor.