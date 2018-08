Wie viele Spenden bekommt ihr in normalen Monaten?

So zwischen 10.000 und 35.000 Euro. Derzeit haben wir ordentlich Rückenwind, weil viele Menschen jetzt Haltung zeigen, demonstrieren gehen, Geld spenden. Die Musikerin Sarah Lesch zum Beispiel hat gerade auf ihrer Facebook-Seite aufgerufen, an uns zu spenden. Das hat sehr geholfen. Die Zeit drängt: Mindestens 20.000 Tote in drei Jahren – an der Mauer zwischen BRD und DDR sind weitaus weniger Menschen gestorben als in den vergangenen zwei Monaten im Mittelmeer.