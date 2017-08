So verteidigt sich "Jugend Rettet" gegen den Vorwurf, Schlepper zu unterstützen

Aber es sind nicht mehr nur Rechtsradikale, die Vorwürfe gegen "Jugend Rettet" erheben. Die Anklagen haben es in die Mitte der Gesellschaft geschafft – zum Beispiel in italienische Behörden und ins deutsche Fernsehen. Es sind die Fragen derer, die die Folgen der Migration fürchten und die den Rettern misstrauen.

Es sieht so aus, als würden die Schlepper den Rettern die Flüchtlinge übergeben. "Dieses Material bringt deutsche Hilfsorganisation in Bedrängnis", schreibt die "Welt", " Ist das der Schlepper-Fotobeweis? ", fragt die "Bild".

Ist also alles ganz anders, als es auf den Bildern scheint?

Was Molkenbur aber weiß: Die Besatzungen der Schiffe sind oft bewaffnet – die Jugend Rettet-Crew nicht. "In solchen Situationen müssen wir uns freundlich und kooperativ zeigen, um unsere Crew nicht zu gefährden", sagt der 26-Jährige.

Wie ein paar Freiwillige versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten

Wenn dem so wäre, könnte es sein, dass mit diesen Bildern nicht nur gezielt Stimmung gemacht wird – sondern auch, dass die Strategie der Rechten aufginge, weil sie die Stimmung und die Debatte prägen.

Italien hat einen Verhaltenskodex aufgestellt. Unter anderem sollen gerettete Flüchtlinge nicht mehr von kleinen Rettungsschiffen an größere Schiffe übergeben werden dürfen. Die Helfer fürchten: Wenn sie nach einem Rettungseinsatz immer erst einen Hafen ansteuern müssen, gibt es weniger Helfer vor Ort auf dem Meer und mehr Tote.

Warum erschwert Italien die Arbeit der Freiwilligen?

In Italien sind allein in diesem Jahr mehr als 96.000 Menschen an Land gegangen, die über das Mittelmeer geflohen sind. Weil die anderen EU-Staaten den Italienern nicht helfen, versuchen diese, die Krise alleine zu lösen.

Um die Fluchtroute über das Mittelmeer zu schließen, hat das italienische Parlament vergangene Woche einen Militäreinsatz in Libyen beschlossen. In Zukunft sollen italienische Kriegsschiffe zusammen mit der libyschen Küstenwache Menschenschmuggel bekämpfen und Flüchtlingsströme kontrollieren.