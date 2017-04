Wir sind Männer – und Feministen

Viele Männer finden Feminismus wichtig. Aber wieso? Und wie beeinflusst diese Einstellung ihren Alltag? Wir haben nachgefragt.

Johan, 33, Ausstatter für Film und Fernsehen aus Berlin

Was ist Feminismus für dich?

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Männer ihren Vorteil nutzen, um Frauen kleiner zu machen. Das hat zu einer ungerechten Verteilung der Machtpositionen geführt. Feminismus zeigt diese Strukturen auf und kämpft gegen sie an.

Du nennst dich Feminist. Wirst du dafür auch mal angefeindet?

Neulich habe ich einem guten Freund gratuliert, der Vater geworden ist. Da es bei mir und meiner Partnerin auch bald so weit ist, schrieb ich in meiner Mail: "Wir sind auch schwanger!"



Der Freund hat sich dann über meine Formulierung lustig gemacht, das hat mich verletzt. Er hat meine Aussage mit einer Verweichlichung des Mannseins verbunden. Ich habe damit aber gemeint, dass ich für mein Kind genauso da sein will wie die Mutter.

Erlebst du im Alltag, dass Frauen benachteiligt werden?

Ja, sehr viel. Vor allem im Job. Wenn es um die Arbeitsverteilung geht, heißt es oft: "Ihr Mädels bastelt mal schön und wir kümmern uns um die schweren Gegenstände."



Einmal hat auch ein Kollege nach einer Besprechung mit einer Kamera rumgespielt: Er hat sie auf die Chefin gehalten und gemeint, sie solle sich schon mal ausziehen. Ich habe dann gesagt, dass ich das sexistisch finde.

Wie schwierig ist es, Gleichberechtigung zu schaffen?

Es gibt Männerriegen, die so gefestigt sind, dass keine Frauenbewegung sie aufbrechen könnte. Wenn es zum Beispiel um Jobs geht, müssen Männer mehr Privilegien abgeben, finde ich. Mir selbst ist es besonders wichtig, mit meiner Sprache jeden und jede gleichermaßen anzusprechen.