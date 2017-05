Ab wann ist jemand eine Feministin?

Darüber haben wir mit der Soziologin Marianne Schmidbaur gesprochen. Sie arbeitet beim Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien in Frankfurt.

Sicher gibt es im Alltag viele Menschen, die sich für feministische Ziele einsetzen, sich aber nie so nennen würden. Aber erst die explizite Bezeichnung als „Feministin“ oder „Feminist“ zeigt, dass ich mich auch einer Bewegung zugehörig fühle.

Dass prominente Frauen sich als Feministinnen bezeichnen, ist relativ neu für mich. Es zeigt, dass es wichtig geworden ist, selbstbewusst, kritisch und reflektiert wahrgenommen zu werden. Wenn Beyoncé sich für feministische Ziele einsetzt, ist das toll, weil man ganz viel in ihren Liedern darüber lesen kann. Aber sich nur ein T-Shirt überzuziehen und Feministin zu nennen ist lächerlich.

In den Anfängen der Frauenbewegung haben sich zwei verschiedene Grundströmungen herausgebildet. Die einen – Anhänger des Differenzfeminismus – meinen, dass Männer und Frauen verschieden sind, schon allein körperlich, und in dem, wie sie denken und fühlen. Beide Geschlechter haben wichtige Eigenschaften für eine Gesellschaft, denen die traditionellen Rollen aber nicht gerecht werden. Es geht darum, das "Andere" zu akzeptieren.

Was ins Auge springt, sind vor allem die Veränderung in den Organisationsformen:

Es gibt auch neue Themen: Die Anerkennung schwuler, lesbischer oder queerer Lebensentwürfe ist mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und internationale Themen spielen eine große Rolle – die Auseinandersetzung mit dem kolonialistischen Erbe beispielsweise und wie Geschlechtergerechtigkeit weltweit erreicht werden kann.

Sie meinen Bewegungen wie #aufschrei oder #schauhin. Was können Hashtags bewirken?

Ganz viel. Medien berichten darüber, viele Menschen bilden sich eine Meinung. Das Thema ist auf dem Tisch. Das ist für mich auch eine der größten Errungenschaften der neueren Frauenbewegung: Dass sie Sexismus öffentlich benennt, Position bezieht und sagt, dass wir so nicht leben wollen.

Gibt es noch andere Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit, die zentral sind für den Feminismus?

Ich finde, die Gesellschaft ist offener für vielfältige Lebensentwürfe geworden. Heterosexualität als Norm hat an Bedeutung verloren. Dafür haben gerade auch feministische Bewegungen viel getan. Es geht um sexuelle Selbstbestimmung in all ihren Facetten.