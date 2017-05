Hellen wurde bekannt, weil sie nackt über die GNTM-Bühne rannte. Wie geht es ihr heute?

Gerechtigkeit

In großen schwarzen Buchstaben stand es auf ihren Brüsten und auf dem Bauch: "Heidis Horror Picture Show". Hellen Langhorst , Aktivistin der Frauenrechtsorganisation Femen, stürmte mit diesen Wörtern auf ihrem nackten Oberkörper die Finalshow von "Germany's Next Topmodel". Die Bilder dazu gingen kurze Zeit später durch das Internet.

Vier Jahre ist das schon her. Doch seit Femen 2008 zunächst in der Ukraine gegründet wurde und später mithilfe der Hamburgerin Hellen, 27, auch in Deutschland, sorgen die Aktionen der Aktivistinnen immer wieder für Aufmerksamkeit.

Hellen rannte nicht nur nackt über die GNTM-Bühne, sie stürmte auch die ZDF-Talkshow von Markus Lanz, um die Arbeitsbedingungen in Katar, dem Gastgeberland der Fußball-WM 2022, zu kritisieren. Als Rejhaneh Dschabbari in ihrem Heimatland Iran hingerichtet wurde, weil sie einen Mann, der sie vergewaltigen wollte, in Selbstverteidigung erstochen hatte, demonstrierte Hellen mit Femen vor der iranischen Botschaft in Berlin (FAZ).