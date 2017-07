Von Muttis Unterschrift bis zum Zeugnis: Was Menschen fälschen

Bis zum nächsten Tag. Das Ladegerät sei kaputt, obwohl er es erst am Vortag getestet hatte, sagte mir der Käufer am Telefon. Jetzt wollte er Geld zurück oder ein neues Netzteil, obwohl er den Preis ohnehin schon gedrückt hatte.

Ich fand das so absurd, dass ich nur noch darüber lachen konnte. Ich fühlte mich in die Schulzeit zurückversetzt, als ich heimlich Entschuldigungen fälschte, um die Schule zu schwänzen. (Ganz selten, Mama!)

Lena schreibt: "Nachdem mir jemand meine Halskette abgekauft hatte, schrieb er mir noch einmal per Chat: 'Deine Kette ist einfach hässlich!!! Habe ich entsorgt!!'" Lena schreibt: "Nachdem mir jemand meine Halskette abgekauft hatte, schrieb er mir noch einmal per Chat: 'Deine Kette ist einfach hässlich!!! Habe ich entsorgt!!'"

Joscha hatte extra in die Anzeige geschrieben, dass er nicht tauschen will... Joscha hatte extra in die Anzeige geschrieben, dass er nicht tauschen will...

Ich gab schon aus diesem Grund erst mal nicht nach. Das ging ein paar Wochen hin und her. Dann schrieb er per E-Mail: " Zum Glück haben wir einen Vertrag abgeschlossen." Dazu sandte er ein PDF, auf dem stand, dass ich ihm das Produkt "inkl. neuem Netzteil" verkauft hätte. Auch eine Unterschrift war zu sehen. Es sollte offenbar meine sein – n ur, dass die meiner nicht mal ähnlich war.

Sandra, 29: "Nach der Kündigung habe ich mein Arbeitszeugnis aufgebessert" Bei meinem ersten richtigen Job wurde ich zwar offiziell als "Junior" eingestuft: Das bedeutet so viel wie Anfänger. Nach einem Jahr sollte ich aufsteigen. Die Absprache hatten meine Chefs dann aber schon wieder vergessen. Sie wollten die Leute lieber klein halten. Mittlerweile habe ich wegen der – fehlenden – Führungskultur gekündigt. Für meine darauffolgenden Bewerbungen habe ich mein Arbeitszeugnis dann "angepasst" und den Juniortitel entfernt. Gerade in Agenturen hätte ich ansonsten eine wesentlich schlechtere Verhandlungsbasis. Dafür habe ich einfach das Zeugnis-PDF mit Photoshop bearbeitet. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Allerdings passt der Titel ja auch nicht mehr zu meinen beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen. Und meine Angst, dadurch vielleicht Chancen zu verpassen, war größer.

Ben, 30: "Ich bin ein Jahr lang 'kostenlos' Bus gefahren, weil ich meiner Mutter keinen Kummer bereiten wollte" Als ich in die elfte Klasse kam, habe ich eine Schülerjahreskarte für den Bus gefälscht. Bei uns in Schleswig-Holstein war es nämlich so, dass die Karte nur bis zum Ende der zehnten Klasse gratis war – weil die Schulpflicht danach erfüllt sei. Dabei ist das schon nach der neunten Klasse der Fall. Ich habe mit meiner alleinerziehenden Mutter auf dem Land gelebt, viele Kilometer von der Schule entfernt, ich war auf das Ticket angewiesen. Es war eine harte Zeit, meine Mutter hat sich als Altenpflegerin kaputt gearbeitet. Weil ich wusste, dass das Geld immer sehr knapp ist, habe ich ihr nicht erzählt, dass die Karte etwas kostet – und sie stattdessen gefälscht. Dafür habe ich die Karte eines jüngeren Schülers auf einem guten Farbdrucker kopiert. Dann habe ich mein Passfoto vor seines getackert und die Karte in die durchsichtige Tasche des Portemonnaies gesteckt. Es gab auch noch ein glitzerndes Sicherheitsfeld (das in meiner Kopie natürlich nicht geglitzert hat), das habe ich mit einem kaputten Anhänger einer Kette verdeckt, der ebenfalls in dieser Tasche steckte.

Es war immer ein Nervenkitzel, wenn ich in den Bus eingestiegen bin. Vor allem nachmittags, nach der achten Stunde. Denn morgens ging ich in einem Strom aus Kindern im Schulbus unter, da hat keiner stark kontrolliert. Aber am Nachmittag musste ich mit dem normalen Linienbus zurück. Ich hatte eigentlich das ganze Jahr über ein schlechtes Gewissen.

Aber ich habe mir immer gesagt, dass der Bus ja eh fährt, und dass es eine unfaire Regelung ist, Kindern keine Buskarte zu geben, wenn sie Abitur machen wollen.

Am Anfang der 12. Klasse habe ich es noch mal versucht – ohne Erfolg. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich wurde nach nicht einmal einem Monat erwischt. Wahrscheinlich lag es an meinem schuldbewussten Gesicht. Ich bekam eine Anzeige wegen Dokumentenfälschung und Schwarzfahrens und wurde vom Direktor vorgeladen, der mit Sozialstunden drohte. Ich hatte Panik, dass ich einen Eintrag ins Führungszeugnis bekomme und dann am Ende Probleme bei der Berufswahl bekomme. Ein paar Wochen später wurde plötzlich alles eingestellt, ich habe nie wieder etwas davon gehört. Ich hatte Glück.

Dokumentenfälschung Dokumenten- oder Urkundenfälschung ist strafbar. Wer allein bei dem Versuch erwischt wird, muss mit bis zu fünf Jahren Gefängnisstrafe rechnen. In besonders schweren Fällen sind sogar zehn Jahre möglich – beispielsweise, wenn die Fälschungen geschäftlich verwendet werden oder wenn es um sehr viel Geld geht. Bei kleineren Vergehen und ohne Vorstrafen drohen vor allem Bußgelder – und ein Eintrag ins Vorstrafenregister. Geht der Fall vor Gericht, muss der Schuldige außerdem alle Prozesskosten zahlen. Akademische Titel werden aberkannt, wenn Zeugnisse gefälscht wurden. Und wer mit falschen Arbeitszeugnissen auffliegt, dem kann auch gekündigt werden.

Ina, 27: "Ich wollte raus aus meinem Fitnessstudio-Vertrag" Ich bin nicht die größte Sportskanone. In den meisten Monaten war der teure Mitgliedsbeitrag beim Studio nebenan völlig verschwendet. Mein neuer Arbeitgeber hatte dann auch noch ein hauseigenes Fitnessstudio. Es gab also wirklich keinen Grund mehr, mein Geld für die Mitgliedschaft rauszuwerfen. Das Problem: Ich hatte die Kündigungsfrist verpasst – und sollte nun noch ein komplettes Jahr im Vertrag bleiben. Keine Ausnahmen, wurde mir gesagt. Mist. Die einzige Möglichkeit wäre, teilte mir ein Angestellter des Studios mit, wenn ich umziehen würde und eine Meldebestätigung des neuen Wohnortes hätte. Ein Umzug war zwar nicht geplant, aber das Internet half. Ein bisschen googeln, eine Beispiel-Meldebestätigung aus einem anderen Bundesland in Photoshop mit meinem Namen versehen - fertig. Nimm das, Knebelvertrag!

Lars, 28: "Die Pommes rot-weiß haben wir mit Falschgeld bezahlt, kurz darauf schaltete sich das BKA ein." Mit 12 Jahren faszinierten mich Farbdrucker sehr. So sehr, dass ich zusammen mit meinem besten Freund ausprobieren wollte, was man damit so alles anstellen kann. Also scannten wir unser Taschengeld auf dem neuen Canon-Farbdrucker meiner Eltern ein und klebten Vor- und Rückseite zusammen. Vorher hatten wir mit "Paint" sogar die Seriennummer ausgetauscht und besprenkelten das Papier mit dreckigem Wasser, damit es abgenutzt aussah. Mit dem Ergebnis radelten wir zum Freibad, um zwei Portionen Pommes rot-weiß zu kaufen. Kostenlos schmeckte es noch besser. Naja, zumindest, bis zwei Polizeibeamte auf uns zukamen. Ein paar Scheine haben sie bei meinem Freund entdeckt, die restlichen 120 D-Mark stopfte ich in meine Badehose, bevor ich sie im Freibadklo runterspülte. Zwei Wochen später bekamen meine Eltern dann trotzdem Post vom Bundeskriminalamt. Mit 12 war ich zwar noch nicht strafmündig, das BKA musste aber trotzdem allen Fälschungen nachgehen. Ich bekam Hausarrest.