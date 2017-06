Du findest Fählör lustig - ich find das arrogant

Diesen Umgang finde ich fast so schlimm wie die Inhalte, gegen die man sich mit Spott und Häme zur Wehr setzen will.

Oberflächliche Besserwisserei ersetzt keine inhaltliche Auseinandersetzung.

Denn zum einen verstecken sich hinter den unreflektierten Unmutsäußerungen oftmals (nicht immer!) konkrete Missstände, die ignoriert werden, weil man ihre Verfasser als dumm oder ungebildet abtut. Zum anderen spielt die Arroganz allen in die Karten, die von undurchlässigen Machteliten faseln.

Ganz Unrecht haben sie damit nicht, wenn wir beginnen, Menschen auszuschließen, weil wir perfekte Grammatik voraussetzen, um mitreden zu dürfen. In vielen Fällen wird der Inhalt der kritikwürdigen Aussage nicht mal beachtet, weil die Freude am Belehren größer ist als das Interesse am Inhalt.