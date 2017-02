Warum es wichtig ist, Dinge auch mal ohne Gegenleistung zu machen

Ich habe gelernt, dass kein Einsatz dem anderen gleicht. Jedes Mal ist es eine neue Situation, auf die man sich einstellen muss. Oft weiß man nicht, was einen hinter der Tür eines brennenden Gebäudes erwartet. Liegt dort eine hilflose Person? Einmal wurde bei einem Zimmerbrand ein Kind vermisst und ich musste mit Atemschutz in das Haus einsteigen. Zum Glück war das Kind dann doch schon wohlbehalten bei seiner Mutter.

An meinem Hobby gefällt mir besonders die Kameradschaft – viele meiner Freunde habe ich über die Feuerwehr kennengelernt. In den Einsätzen muss man immer zusammenhalten. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, wenn man jemandem helfen konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr (FF) besteht, anders als die Berufsfeuerwehr, hauptsächlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Sie sind in der Regel auf kommunaler Ebene in Ortsgruppen organisiert. Zum Teil unterstützen sie die Berufsfeuerwehr, löschen Brände und leisten auch Rettungsdienste ( Feuerwehr Hamburg ). In Deutschland kümmert sich tatsächlich meist die Freiwillige Feuerwehr um den Brandschutz, nicht die Berufsfeuerwehr ( Wikipedia ).

Julius Lanz, 17, Schüler, engagiert sich bei der DLRG Hamburg-Bergedorf

Ich bin schon immer gerne geschwommen, habe vorher bei der DLRG einen Rettungsschwimmkurs gemacht. Im Einsatzteam bin ich nun seit gut einem Jahr.

Im Sommer verbringe ich viel Zeit im Wasserrettungsdienst am Hohendeichersee, einem großen Hamburger Badesee. Dort haben wir eine Rettungswache und einen kleinen Turm am Strand, hinzukommt ein Rettungsboot, mit dem wir am Wochenende in ganz Hamburg fahren. Als Rettungsschwimmer beobachte ich das Geschehen von der Wache aus und greife ein, wenn jemand Hilfe braucht.

Nicht immer geht es gut aus: Manchmal muss man auch Vermisste suchen und es kann sein, dass man zu spät kommt. Vergangenen Sommer wurden wir alarmiert, als ein junger Flüchtling aus Afghanistan beim Baden in der Elbe untergegangen ist. Als wir ankamen, hatten die Taucher ihn gerade gefunden und mussten ihn wiederbeleben. Ich habe in der Zeit mit anderen DLRG-Tauchern am Auto gewartet. Leider verstarb er später im Krankenhaus. Das war bisher mein krassester Einsatz.