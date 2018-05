Dresden, du bist so toll, von Nazis hab ich die Schnauze voll! Dresden, du bist perfekt, das hab ich gleich gecheckt. Dresden, du schöne Stadt die so viel mehr zu bieten hat! #DresdenIstNichAllein #Gedicht #DresdenZeigtWiesGeht #Montagsliebe #DurchhaltenDresden

Die Bilder scheinen authentisch zu sein, auch andere Nutzer haben eigene Aufnahmen der Aktion auf Facebook geteilt.

Böhmermann selbst hat am Montag einen Aufruf geteilt, sich der Demo "Nationalismus raus aus den Köpfen" anzuschließen, die am Abend gegen Pegida auf die Straße gehen will.