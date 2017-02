Wie kann ich mich gegen Trump einsetzen?

Ifemelu und Obinze wachsen beide in Nigeria auf. Später studiert Ifemelu in Princeton, Obinze strandet als illegaler Einwanderer in London. Ein Roman über Liebe, Identität – und wie es ist, als schwarze Frau in den USA zu leben. Ifemelu und Obinze wachsen beide in Nigeria auf. Später studiert Ifemelu in Princeton, Obinze strandet als illegaler Einwanderer in London. Ein Roman über Liebe, Identität – und wie es ist, als schwarze Frau in den USA zu leben.