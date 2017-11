Trump erlaubt Jägern, wieder Stoßzähne getöteter Elefanten einzuführen

Konkret werden Elefanten-Trophäen aus Zambia und Simbabwe zugelassen. Das bestätigte die US-Behörde für Fisch und Wildtiere – die den Elefanten hier übrigens selbst als bedroht ausweist.

Eine legale und regulierte Jagd könne die Wildbestände in Afrika sinnvoll erhalten. Die Elefantenjagd könne "positive Auswirkungen" auf den Erhalt der Art haben, sagte ein Vertreter erst am Vortag auf einem Forum in Afrika. (Safariclub.org)

Ob es dort eine Überpopulation der bedrohten Tierart gibt, wurde nicht erläutert. Auch nicht, warum das Töten der Tiere einen "positiven" Effekt auf ihren Bestand haben soll.