Warum Tausende Spanier für Flüchtlinge demonstrieren

Gerechtigkeit

"Zufluchtsstadt für Flüchtlinge", so hat sich die spanische Stadt Valencia selbst offiziell bezeichnet. Im September 2015. Heute klingt das eher wie eine Farce. Tausende Menschen haben deswegen in ganz Spanien am Wochenende demonstriert.

"No a l'Europa Fortaleza" - "Nein zur Europäischen Festung", schrieben Spanier in Valencia auf ihre Plakate. Und: "Volem Acollir" - "Wir wollen aufnehmen".

Angefangen haben die Proteste vor einer Woche in Barcelona: 160.000 Menschen demonstrierten an dem Wochenende (bento). Am gestrigen Sonntag gingen in 30 weiteren spanischen Städten die Menschen auf die Straße, um gegen die Abschottung der EU-Grenzen zu protestieren.