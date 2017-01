Was eine Geflüchtete den mächtigsten Managern der Welt erzählt

Die 18-Jährige ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen, als Schwimmerin hatte sie ein Schlauchboot voller Flüchtlinge an die griechische Küste gezogen. Im vergangenen Sommer trat sie in einem eigens geschaffenen Flüchtlingsteam bei Olympia an (bento). Sie ist zu einer Art Vorzeigeflüchtling für die Uno geworden.

Klick dich durch Yusras Karriere auf Instagram: