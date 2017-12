David Patrick ist querschnittsgelähmt – so rührend bedankt er sich bei Busfahrern

Dass viele Orte in Deutschland noch immer nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich sind, ärgert ihn deshalb. David Patrick scheitert an Treppen, kaputten Fahrstühlen und hohen Bordsteinkanten – aber fast nie an Bussen. Weil hier Menschen sind, die ihm helfen. An die richtete er sich vor ein paar Tagen auf Facebook:

"Bei allen (...) will ich mal ein echt großes Denkschön loswerden auch in diesem Jahr für die Hilfe (...) was das einsteigen und Helfen bei Bus und Bahn betrifft. Auch ein Dank an die Kollegen der Stadtwerke Oberhausen, dass ich immer bis zur Endhaltestelle mitfahren darf."

Mittlerweile ist David Patrick auch so etwas wie eine Lokalgröße, weil er sich in einem Porträt für eine behindertengerechte Stadtplanung eingesetzt hat (WAZ). Deshalb schreibt er weiter: "Wie ihr in einem Beitrag gelesen habt, hatte ich keinen einfachen Start ins Leben. Aber ich habe gemerkt, dass es wert ist, das Leben zu genießen."