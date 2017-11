China plant die Komplett-Überwachung – so soll sie funktionieren

Warum tun sich die Chinesen das an?

Der Staat preist das System als Methode, die angeblich zu einer organisierteren, besser funktionierenden Gesellschaft führt. Sie soll moralischere Menschen hervorbringen. Wobei natürlich das moralisch ist, was der politischen Führung gefällt.

Außerdem soll eine "Kultur der Ehrlichkeit" entstehen. Die Bürger sollen sich so noch mehr vertrauen können, die Alltagskorruption bekämpft werden. Auch der Handel soll gestärkt werden. In einem Pilotprojekt in Shanghai kann jeder Geschäftspartner den Punktestand seines Handelspartners einsehen (DER SPIEGEL). Offenbar eine weitere Überlegung: Wenn keine Kritik am System mehr erlaubt ist, könnte auch das Vertrauen in den Staat und in die Regierung gestärkt werden (Wired).

Das Ziel der Kommunistischen Partei scheint ein gläserner Bürger zu sein. Eine Gesellschaft, in der das Regime alles über seine Untertanen weiß, in der auch Nachbarn, Freunde, Verwandte unter gewissen Umständen Zugriff auf die Bewertungen der Menschen haben. So könnte ein System entstehen, in dem sich die 1,4 Milliarden Bürger gegenseitig kontrollieren.

Das System würde nicht nur über direkte Bestrafung funktionieren, sondern auch viel subtiler. Bei jeder privaten oder halböffentlichen Äußerung muss den Bürgern klar sein, dass sie ihren Sozialkredit aufs Spiel setzen – und damit ihre Lebensqualität.