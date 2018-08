Ich war bereits am Sonntag vor Ort, als das Stadtfest abgebrochen wurde (bento). Schon da fiel mir auf, wie viele Hooligans und Neonazis in der Innenstadt zu sehen waren. An der Kleidung konnte man sie gut erkennen. Viele trugen Jacken mit Aufdrucken wie "national, revolutionär, sozialistisch" und wirkten bereits zu diesem Zeitpunkt sehr aggressiv. Ich bin dann mit meinem Patenkind schnell nach Hause.

Als klar wurde, dass am nächsten Tag wieder eine rechte Demonstration geplant war, wollte ich nicht zu Hause in der WG sitzen. Viele Freunde waren wegen der Semesterferien ohnehin in der Stadt und sind auch gekommen. Bei der Gegendemo waren auch viele jüngere Leute. Manche kannte ich noch von ganz früher, aus meiner Kindheit. Die Stimmung war friedlich.