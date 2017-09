Ich habe versucht, Nichtwähler umzustimmen – und das ist passiert

Also weiter. Ich klingele wieder an einer Tür und probiere es mit einer neuen Einleitung: "Hallo, ich bin von einem studentischen Verein und würde gerne mit Ihnen darüber reden, was Ihnen in der Gesellschaft wichtig ist." Das ältere Paar, das mir in der Haustür gegenübersteht, guckt misstrauisch, fühlt sich aber offenbar vom zweiten Satz angesprochen: "Was wichtig ist?! Ja, was ist denn noch übrig? Geht doch alles den Bach runter! Unsere Gesellschaft schafft sich selbst ab!"

"Wie meinen Sie...", fange ich an, doch der Mann ist nicht zu bremsen. "Ja gucken Sie sich doch mal um! Wird doch alles immer schlechter hier mit den Flüchtlingen und so", sagt er, während er gleichzeitig die Tür immer weiter schließt. Er grummelt noch etwas von "auf dem Sprung" und lässt mich im Hausflur stehen.