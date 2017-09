Aktivisten arbeiten mit Warnwesten und Absperrband gegen die AfD

Ein ganz normaler Samstag also. Wären da nicht ein Dutzend Menschen in Warnwesten an der Straßenkreuzung.

Jetzt belagern Gruppen in ganz Deutschland am Wochenende die Stände der AfD. In den Warnwesten stecken Menschen aller Altersklassen und Lebensweisen – Anwohner, Studenten, "alte Hasen" im Kampf gegen Rechts, Menschen mit Migrationshintergrund.

"Aufstehen gegen Rassismus" wurde im März 2016 ins Leben gerufen. Das Bündnis vereinigt Initiativen gegen Rechts und will eine breite Gegenbewegung zu AfD und Co. in Deutschland anstoßen. Erstunterzeichner des Aufrufs waren unter anderem einige Landesverbände der Grünen, Die Linke, jüdische Gemeinden, aber auch Antifa-Gruppen.

Die Utensilien haben sie als Kit gekauft. Das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" verteilte die Aktionkits erstmals 2016 in Berlin, um dort den Wahlkampf der AfD zu torpedieren. Darin enthalten: Warnweste, blauer Müllsack, Flyer und Absperrband für den "Tatort Rassismus". Die Kits wurden zum Verkaufsschlager: Zu den Landtagswahlen in NRW und Schleswig-Holstein wurden rund tausend Bestellungen aufgegeben, die Hälfte der 2000 Kits für die Bundestagswahl war bereits nach wenigen Wochen weg.

Wer an ihnen vorbeigeht, bekommt gleich den nächsten Flyer – allerdings in Regenbogenfarben und nicht in AfD-blau.

Die AfD hält einen Einsatz der Bundeswehr in Deutschland für nötig. Die Grünen wollen die Grundlage für Extremismus entziehen: saudische Prediger. Özdemir sagt: "Gefährder kommen nicht aus dem Nichts." Die AfD hält einen Einsatz der Bundeswehr in Deutschland für nötig. Die Grünen wollen die Grundlage für Extremismus entziehen: saudische Prediger. Özdemir sagt: "Gefährder kommen nicht aus dem Nichts."

Die Lösung von Wagenknecht: Staatlicher Ausbau, finanziert durch die Vermögenssteuer. Das passt FDP-Politiker Lindner nicht, er will lieber private Firmen ranlassen. Die Lösung von Wagenknecht: Staatlicher Ausbau, finanziert durch die Vermögenssteuer. Das passt FDP-Politiker Lindner nicht, er will lieber private Firmen ranlassen.

DIGITALISIERUNG – Die AfD will einen Ausbau der Glasfasernetze, die Linke sagt, "in afrikanischen Staaten" ist das Mobilnetz besser als in Deutschland. DIGITALISIERUNG – Die AfD will einen Ausbau der Glasfasernetze, die Linke sagt, "in afrikanischen Staaten" ist das Mobilnetz besser als in Deutschland.

Und auch im Rücken des AfD-Wahlkampfstandes wird protestiert: Im Schaufenster des kleinen Ladens "Eindruck" klettert Zag herum. Er arbeitet seit mehreren Jahren hier und hängt jetzt "Fuck AfD"- und "HH bleibt bunt"-Plakate auf. Drinnen werden Bomberjacken mit Slogans wie "No racism, homophobia, transphobia and hate"-Aufdruck verkauft.

Vielleicht wollen sie deshalb nicht mit ihren Namen zitiert werden. Die AfD-Wahlkämpfer fühlen sich falsch verstanden. Und angegriffen - nicht nur verbal: Drei Polizeiwagen stehen auf dem Seitenstreifen. Eines der AfD-Mitglieder hat die Aktivisten wegen einer unangemeldeten Versammlung und Körperverletzung angezeigt. Worauf die Aktivisten relativ entspannt reagieren.

"Flyern ist eigentlich immer und überall erlaubt." Ernst, Aktivist

"Trotzdem haben wir jetzt spontan eine Versammlung angemeldet – also alles legal hier", sagt Ernst, das Neongelb der Warnwesten spiegelt sich in seinen Brillengläsern. Er ist jetzt Versammlungsleiter. Die Anzeige wegen einer möglichen Körperverletzung kann er sich nicht erklären. Die Aktivisten dementieren, handgreiflich geworden zu sein. "Es geht uns um friedlichen Protest. Wir wollen die zwar nerven, aber nicht angreifen", meint Malte.

Genau dieser Protest gegen ihre Partei scheint die Menschen am AfD-Stand doch am meisten zu wurmen: "Das ist höchst undemokratisch und unfair, was die hier machen. Wir versuchen ja sogar mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen, aber die wollen gar nichts mit uns zu tun haben." Das sieht "Aufstehen gegen Rassismus" natürlich ganz anders.

"Die AfD tritt für rassistische Ausgrenzung ein und beschädigt damit die Demokratie" Nora, Koordinatorin "Aufstehen gegen Rassismus"

"Mit unseren Aktionen setzen wir uns deshalb für die Demokratie ein, nicht gegen sie", meint die 28-Jährige. Den Wahlkampf einer demokratischen und zur Wahl zugelassenen Partei zu behindern schützt also die Demokratie? "Für mich ist es so: Die AfD bewegt sich einfach außerhalb eines demokratischen Spektrums, was ihre Ideen angeht. Das muss eine Demokratie eben nicht aushalten, sondern verhindern, dass diese Partei in Umfragen zweistellig wird", sagt Sven, der regelmäßig bei den Aktionen in Hamburg dabei ist.

Sven engagiert sich seit 2016 bei "Aufstehen gegen Rassismus". (Bild: bento)

Um die vierzig Leute seien in kleineren Gruppen in der Hansestadt unterwegs. Aufrufe auf Facebook und Neugier bei den Anwohnern sorgen für steten Zulauf. Mittlerweile gibt es sogar Gruppen in kleineren Städten wie Uelzen oder Tuttlingen. Ihr Mantra:Jede Stimme für die AfD ist eine Stimme zu viel.

+++Spontaner Protest gegen Infostand der AfD in Winterhude+++ Mit ganzen neun Personen versuchte die AfD am gestrigen... Posted by Aufstehen gegen Rassismus Hamburg on Sonntag, 3. September 2017

"In den letzten Jahren sind rassistische Ansichten bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Da können wir nicht rumsitzen und abwarten, bis die AfD in den Bundestag einzieht", sagt Nora dazu. Ihre Arbeit macht sie zur Zielscheibe für rechte Hetzer: "Hass-Mails gehören mittlerweile einfach zum Alltag."

Jeden Samstag treffen sich die Aktivisten. (Bild: bento)