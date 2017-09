Jemand will Wählerstimmen an Flüchtlinge vermitteln. Es riecht nach Fake

Gerechtigkeit

Aber rechte Seiten regen sich trotzdem schon auf.

Es gibt Deutsche, die nicht wählen gehen wollen. Und es gibt Menschen in Deutschland, die gerne wählen würden – Flüchtlinge und hier lebende Ausländer zum Beispiel. Also schlägt das angebliche Start-up VoteBuddy einen Tausch vor und erklärt genau das zum Geschäftsmodell: Auf der eigenen Website vermittelt VoteBuddy Nichtwähler an Nichtwählendürfer.

Die Praxis ist illegal. Wer seine Stimme überträgt, betreibt Wahlfälschung. Die Macher wissen das auch selbst. Deshalb hätten sie ihren Geschäftssitz nach New York verlegt, schreiben sie auf der Homepage.

Rechte Blogs und Nutzer regen sich prompt über die Stimmvergabe an Flüchtlinge auf. Dabei scheint die Seite gar nicht echt zu sein.