Wen soll ich wählen, wenn ich noch Rente kriegen möchte?

FDP

Die FDP will ein festes Renteneintrittsalter und Hinzuverdienstgrenzen abschaffen. Ab 60 soll jeder selbst entscheiden können, wann er in Rente gehen will. Bedingung dafür ist, dass die Summe aus gesetzlicher Rente und sonstiger Altersvorsorge über der Grundsicherung liegt.

Wer früher in Rente geht, soll weniger Geld bekommen, wer später aus dem Beruf ausscheidet mehr. Für Selbstständige soll es eine Basisabsicherung für das Alter geben.



Generationengerecht soll die Rente durch eine Berechnung anhand der durchschnittlichen Lebenserwartung der jeweiligen Generation werden.

Die FDP will eine Altersvorsorge nach Baukastenprinzip, denn, so steht es im Wahlprogramm, "das Praktische an Bausteinen ist, dass man sie immer wieder neu und vielseitig kombinieren kann".

Ein freiwilliges digitales "Vorsorgekonto" soll übersichtlich zeigen, wie viel Rente man später aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge erhält. Es soll für den Ottonormalverbraucher einfacher werden, die Höhe seiner Rente zu kalkulieren und nach Bedarf privat vorzusorgen.

Die FDP, sonst verschrien als Partei der Versicherungsindustrie, wirbt deshalb für mehr Verbraucherfreundlichkeit und Vergleichbarkeit der Angebote im Bereich der privaten Altersvorsorge.