Vier Menschen erzählen, warum sie in ihrer Partei sind – trotz ihrer Zweifel.

Merve Gül (25), CDU-Mitglied in Stuttgart:

Merve lebt in Stuttgart und ist seit vier Jahren Mitglied in der CDU. Sie ist muslimisch und eigentlich sind ihre Eltern das, was man klassisch als "Arbeiter" bezeichnet. Ihre Mutter ist Putzfrau und ihr Vater arbeitet in der Produktion. Irgendwie eine typische SPD-Kandidatin. Oder? Nee.

Denn Merve interessiert sich auch für soziale Marktwirtschaft und innere Sicherheit. Sie will mitmischen und sie hat keinen Bock auf ihren Migrationshintergrund reduziert zu werden. Die Religion ist für sie nicht so bedeutend.

Warum sie in der CDU ist, hat sie uns erzählt:

"Ich bin nicht in die CDU gegangen, weil ich gesagt habe: Wow, ich bin jetzt weiblich, jung und bunt.

Ich habe mir Gedanken gemacht: Was ist mir eigentlich wichtig in diesem Land? Was spricht mich an? Ich will nicht auf Themen wie das Außenpolitikverhältnis mit der Türkei und den Doppelpass reduziert werden.