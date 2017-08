"Die Partei" will Nichtwähler motivieren. Wenn sie es nicht schafft, schafft es keiner

Ja. Auf jeden Fall. Sie bezieht auch viel klarer Position als viele andere Parteien. Wenn man sich mal die Wahlplakate anguckt, ist es viel eindeutiger als vieles was Grüne, SPD oder CDU zu bieten haben. Und keine Partei treibt es mit der Seriosität so weit wie die Partei.

Apropos Plakate: Deine sind – wie immer bei dir – sehr negativ. Brauchen die Menschen mehr Pessimismus?

Ja, ich bin absoluter Anhänger des Zweckpessimismus'. Man sollte immer vom Schlechteren ausgehen, um dann etwas zu tun. Ich glaube, Optimisten tun nichts, weil sie sagen: "Es wird ja eh nicht so schlimm." Und das ist in einer Krisensituation, wie wir sie in Europa und der ganzen Welt haben, nicht richtig. Ich finde es wirklich wichtig, in der Parteienlandschaft eine Stimme der Verzweiflung zu haben. Ich möchte die Stimme der Verzweiflung sein!

Jetzt auch noch Stimme der Verzweiflung – auf deinen Plakaten bist du ja schon das "Gesicht der Krise". Wie fühlt sich das an?

Gut, ich fühle mich damit verstanden und erkannt.