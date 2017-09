Wen soll ich wählen, wenn ich nicht möchte, dass noch mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken?

AfD

Als einzige der hier aufgeführten Parteien will die AfD, dass "die veraltete Genfer Flüchtlingskonvention und andere supra- und internationale Abkommen neu verhandelt werden". Alle anderen Parteien schreiben in ihrem Wahlprogramm, das Grundrecht auf Asyl sei nicht in Frage zu stellen.

Als Grund für die Überarbeitung der Genfer Konvention nennt die AfD "die Bedrohung Europas durch Bevölkerungsexplosionen und Migrationsströme".

Das Gemeinsame europäische Asylsystem lehnt die AfD ab und will über jegliche Einwanderung national entscheiden. Europa soll nur die Außengrenzen schützen. Außerdem will die AfD Kontrollen an deutschen Grenzübergängen, sowie eine Bewachung der grünen Grenze mit Hilfe von beispielsweise Zäunen.

Asylanträge sollen deshalb auch schon außerhalb Europas gestellt werden. "Wo immer europäisches Recht diesen Prämissen entgegensteht, muss es geändert oder aufgehoben werden", heißt es.

Flüchtlinge, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommen, will die AfD nicht akzeptieren, "auch wenn dies für die westliche Wirtschaft zunächst Nachteile mit sich bringen könnte".

Auch den Familiennachzug soll es nach Meinung der AfD nicht mehr geben. Minderjährige unbegleitete Geflüchtete möchte die AfD sehr genau prüfen, da sie nach Meinung der Partei nur ein "Anker" für den Familiennachzug seien.

Bei der Integration sei der Flüchtling in der "Bringschuld". Hilfe bei der Eingliederung in die Gesellschaft lehnt die AfD klar ab.

Flüchtlinge sollen laut AfD am besten in UN-Flüchtlingszentren in den Herkunftsregionen bleiben. Selbst wenn das "rechtlich nicht möglich ist, sind sie nach dem australischen Vorbild ausnahmslos in außereuropäische Aufnahmezentren zu überführen."

Die Arbeit von Frontex und der Bundeswehr im Mittelmeer nennt die AfD einen "Schlepper-Hilfsdienst". Die Boote müssten an ihre Ausgangsorte zurück- statt nach Europa gebracht zu werden.

Außerdem fordert die AfD einen Untersuchungsausschuss, um die "Verantwortlichen für die ab September 2015 geduldete Massenzuwanderung zur Rechenschaft zu ziehen".

Das Ziel der AfD ist tatsächlich gar keine Zuwanderung. Sie schreibt: "Führen diese Maßnahmen nicht mindestens zu einer Null-Zuwanderung, muss ein Gesetz eine absolute Belastungsgrenze definieren, ab deren Erreichen zum Schutz Deutschlands keinerlei Asylbewerber mehr aufgenommen werden.