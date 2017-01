Wie es sich anfühlt, wenn alle denken, du bist ein Schwerverbrecher

Seit Sommer 2016 ist Fürstenfeldbruck auch bekannt für brennende Autos . In einer Juli-Nacht ging ohne jede Vorwarnung ein Audi in Flammen auf, das war der Anfang. Es folgten zehn weitere Wagen und ein paar Gartenmöbelgarnituren. Limousinen, Leihwagen, Familienkutschen – mehrfach brannten sie. Die Polizei hat eine siebenköpfige Ermittlerkommission eingerichtet, um herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Bis jetzt ohne jede Spur.

Bald hängt das Phantombild dieses Mannes in der ganzen Stadt, doch der Täter wird nicht gefasst. Im Bus, an der Tanke, an der Sparkasse, das Plakat hängt weiter. Für Alex, Markus und Dominik aus Fürstenfeldbruck bedeutet das: Sie haben alle dasselbe Problem . Denn weil sie auffällig lange Dreads tragen, genau wie der gesuchte Täter, werden sie ständig für selbigen gehalten.

Wie ist es, wenn man rein zufällig aussieht wie jemand, der vielleicht ein gesuchter Brandstifter ist? Wenn man ins Visier von Ermittlungen gerät, obwohl man unschuldig ist?

Alex, 24, Student

Ein anderes Mal warteten sie vor dem Schuhgeschäft, in dem ich gerade war, weil die Verkäuferin sie gerufen hatte. Auch meine Nachbarin rief einmal die Polizei. Auf einmal waren alle paranoid, inklusive mir selbst. Ich ging durch die Straßen und sah die Euro-Zeichen in den Augen der Leute aufblitzen.

In den folgenden zwei Monaten wurde ich insgesamt 20 Mal gefilzt. Einmal hat der Busfahrer die Polizei gerufen und die Polizisten haben mich noch an der Haltestelle gepackt und angeschrien: "Wir wissen, dass Sie es waren!"

Und du?

Markus, 22, Student

"Ich kam gerade von meiner Oma, als sie mich das erste Mal kontrollierten. Da hatte gerade der Wagen gebrannt, wo sie einen Dread-Head gesehen haben wollen. Hubschrauber kreisten über der Stadt. Als sie mich auf der Hauptstraße anhielten waren die sicher: Wir haben den Täter. Erst war es nur ein Wagen auf der Hauptstraße, dann kamen vier weitere. Alle Polizisten waren in Zivil. Das war schon schräg. Lauter Polizisten, manche in Lederhosen, manche in Jeans – und ich mittendrin. Sie nahmen mein Handy, scrollten durch WhatsApp-Verläufe.

Dreadlocks in Bayern: generell kompliziert. Früher wurde ich mindestens zehn Mal im Jahr kontrolliert. Mittlerweile lebe ich in Berlin, hier habe ich meine Ruhe. Aber immer, wenn ich meine Eltern besuche, weiß ich, womit ich rechnen muss. Klar, Dreadlocks tragen ist in Bayern Regimekritik. Leute, die Autos anzünden, sind im Zweifel auch regimekritisch. Für die passte also bei mir alles zusammen – ich hatte Dreads, also kam ich als Täter in Frage.

Sie haben mich nach dem ersten Vorfall noch dreimal kontrolliert – an einem Tag. Ich sollte denen erzählen, wie ich ein Auto hochgehen lassen würde. Habe ich dann auch gemacht, ganz ehrlich: einfach einen Kokelsatz auf den Vorderreifen, Glut entwickeln lassen und irgendwann fliegt das Ding in die Luft. Ich denke, Ehrlichkeit hilft am Ende, sonst werden die Beamten nur noch misstrauischer."