Als Praktikant bei der Organisation, die zum Streit zwischen Israel und Deutschland geführt hat

Wie waren die Reaktionen, wenn du gesagt hast, dass du für Breaking the Silence arbeitest?

Schon am Flughafen wurde mir klar, wie unbeliebt die Organisation ist. Bei einer Stichprobenuntersuchung wurde ich in einen separaten Raum geführt und vierzig Minuten lang befragt. Die Beamten haben mich angeschrien und beleidigt, weil ich ein Praktikum bei Breaking the Silence machen würde. Sie beschimpften mich und meinten, dass ich mich als Deutscher nicht in israelische Angelegenheiten einmischen soll.

Ein paar Tage später habe ich mich nett mit einem Ladenbesitzer in Tel Aviv unterhalten. Auf seine Frage, was ich in Tel Aviv mache, antwortete ich, dass ich für Breaking the Silence arbeitete. Daraufhin schlug er mir ohne Vorwarnung mit der offenen Hand ins Gesicht.

Ich war völlig perplex, dass eine legale Non-Profit-Organisation so radikale Reaktionen auslöst. Ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch Freunden von meinem Praktikum erzählt