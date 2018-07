Nach dem Abitur wollte ich nicht direkt studieren und bewarb mich bei mehreren Werbeagenturen für einen Ausbildungsplatz als Kauffrau für Marketingkommunikation. Meinen Bewerbungen lag nicht immer ein Foto bei, aber auch bei denen mit Foto wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.

Eines davon ist mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Ich sollte mich drei Männern in hohen Positionen vorstellen, die Atmosphäre war angenehm. Sie zeigten großes Interesse an meiner Person und an meinen Qualifikationen. Ich erzählte unter anderem, dass ich sehr gerne Sport treibe. Sie waren verwundert und fragten mich, ob es mit dem Kopftuch dabei nicht zu heiß dafür sei. Ich fand die Frage überhaupt nicht schlimm, sie zeigte ihre Neugier und dass sie eben nicht viele muslimischen Frauen kannten. Ich wurde dann auch zum zweiten Gespräch in die engere Runde eingeladen. Aber am Ende entschied ich mich übrigens selbst gegen den Job – und für ein Studium.

Ich finde es nicht schlimm, wenn Menschen während eines Bewerbungsgespräches das Kopftuch ansprechen.