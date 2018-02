CDU und AfD wollen Kita-Broschüre über lesbische Mütter verhindern

Today

Der Journalist Deniz Yücel ist wieder in Freiheit. 367 Tage saß er in der Türkei ohne Anklage in Untersuchungshaft – die türkische Justiz wirft ihm vor, durch seine Artikel Terrorgruppen unterstützt zu haben. (bento)

Nun zeigt ihn das erste Bild in Freiheit mit seiner Frau – und einem Strauß Petersilie: