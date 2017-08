Warum Spanien jetzt Ziel des Terrors ist

Gerechtigkeit

13 Jahre ist es her, dass ein islamistischer Terrorangriff Spanien erschütterte. Anhänger des Terrornetzwerkes Al-Qaida hatten 2004 einen Anschlag in Madrid verübt.

Nun ist die Gewalt zurück. Am Donnerstagabend fuhr ein Lieferwagen in eine Menschenmenge in Barcelona. Bei dem Anschlag auf der bei Touristen beliebten Flaniermeile La Rambla sind mindestens 13 Menschen getötet worden, etwa Hundert wurden verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich noch in der Nacht zu der Gewalttat.

Spanien hatte nach 2004 ein strenges Sicherheitskonzept gestartet. Wieso ist der islamistische Terror nun zurück?