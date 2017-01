Obamas Bilanz als US-Präsident: Was hat er wirklich erreicht?

Gerechtigkeit

Präsident Barack Obama hat Chelsea Manning begnadigt. In fünf Monaten, am 17. Mai, soll Manning vorzeitig aus dem Gefängnis freikommen. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf das Weiße Haus. Die Soldatin war wegen des massenhaften Verrats von Geheimnissen an WikiLeaks zu 35 Jahren Haft verurteilt worden.

Die von WikiLeaks veröffentlichten Dokumente enthüllen militärische und diplomatische Operationen der Vereinigten Staaten. 250.000 Botschaftsdepeschen waren darunter, außerdem ein Video, das den Angriff eines Helikopters auf vermeintliche Terroristen im Irak zeigt. Dabei starben zwei Journalisten. Auch Details über Guantanamo-Häftlinge wurden enthüllt.

Chelsea Manning sitzt seit sieben Jahren in einem Gefängnis für Männer und wäre eigentlich erst im Jahr 2045 entlassen worden. Sie hat zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Während ihres Einsatzes im Irak 2009 hieß sie noch Bradley Manning. Nach dem Urteil hatte sie erklärt, eine Frau zu sein. Das Datum der Freilassung ist offenbar nicht zufällig gewählt: Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie.