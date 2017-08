"Keine Lust auf schlechte Laune": Warum Studenten auf Bafög verzichten

Grün

Nachhaltigkeit tut der Umwelt gut, spart dir Geld und ist vor allem gar nicht so aufwendig.

Du weißt, dass die alte Batterie nicht in den Biomüll kommt, lässt die Fenster zu, wenn die Klimaanlage an ist, und Legebatterien-Eier kommen dir nicht in die Tüte. Falls du dich fragst, wie du sonst so im Laufe deines Tages unserem Planeten und seinen Bewohnern was Gutes tun kannst und wie dabei langfristig mehr Geld im Monat übrig bleibt, ist diese Liste genau richtige für dich.