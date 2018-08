Diese Rolle war damals schon problematisch und ist es auch heute noch. Pastewka ist Deutscher, der einen Inder spielt. Dafür malt er sich das Gesicht dunkel an, spricht mit starkem Akzent und falscher Grammatik und will Rosen verkaufen, weil Inder das ja so machen. Er bedient mit seiner Rolle ein Klischee nach dem anderen.

Die Tatsache, dass sich die Astra-Werbung wahrscheinlich davon hat inspirieren lassen, macht sie also nicht weniger schlimm. Sie zeigt lediglich, wie lange Klischees und Vorurteile bereits als Werbe- und Unterhaltungsmittel eingesetzt werden.

Damit es ein Mal gesagt wurde: Nicht alles, was man vor 10, 20 oder 70 Jahren lustig fand, sollte auch heute noch lustig sein. Die Grenzen, die eine Gesellschaft zieht, ändern sich. Und das ist auch verdammt gut so – oder wollen wir wirklich noch über Blondinen, Polen oder Juden lachen?