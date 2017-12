Was junge Palästinenser in Deutschland über Juden denken – und woher sie es haben

"Wenn wir was über Israel erfahren, dann bei Facebook oder Snapchat", sagt Hiba, "aber sicher nicht im Unterricht". Die 14-jährige geht in Berlin zur Schule. Am Dienstag war sie zum ersten Mal bei einer propalästinensischen Demo dabei. Ihre Freundin Jenin, 15, hat sie begleitet. Beide haben Eltern, die aus Palästina kommen, sie selbst sind in Deutschland aufgewachsen.



Die Mädchen tragen palästinensische Schals um den Hals, bei den Sprechgesängen rufen sie nur schüchtern mit. Hiba hatte ihren Schal bereits am Vormittag in der Schule an, der Lehrer wollte es verbieten. "Er hat gesagt, ich soll das ausziehen, aber das war es dann auch."

Wenn der Nahostkonflikt ein Thema sei, dann nur in der Pause – Lehrer ließen sie mit dem Thema allein, sagen beide.

Auch andere arabische Jugendliche erzählen, dass sie in der Schule oder über Medien nur wenig über Israel und Palästina lernen. Sie berichtet von YouTube-Kanälen und Videos auf Facebook. "Facebook kann ich glauben", sagt einer, "da sind die Nachrichten aus echten Quellen." Wer da sehr aktiv ist: arabische Propagandakanäle und palästinensische Aktivisten.

Wirklich überprüfen lassen sich diese Nachrichten nicht. Schon immer wurde Krieg auch über Meinungsmache geführt, doch Propaganda in sozialen Netzwerken erreicht Menschen über ihre Telefone ungefiltert direkt und überall: So werden zum Beispiel Jahre alte Videos mit verletzten Kindern – auch aus anderen Krisengebieten – wieder und wieder geteilt, neu zusammengeschnitten, mit dramatischer Musik unterlegt.