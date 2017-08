"Bei jedem einzelnen Körper prüfte ich, ob es meine Schwester war"

Der Wagen erwischte mich am Bein, an der Wade habe ich nun eine kleine Wunde.

Die Straße war am Donnerstag sehr, sehr voll, vor allem Touristen gingen zu der Zeit die Rambla entlang. Der Wagen war so schnell, dass uns nur wenig Zeit blieb , um uns in Sicherheit zu bringen. Meine Schwester sprang als erste , ich konnte mich nur noch ganz leicht zur Seite bewegen.

Dann endlich konnte ich meine Familie anrufen und habe erfahren, dass es meiner Schwester gut geht. Die Polizei brachte sie in ein Krankenhaus in Barcelona. Dort bin ich dann zu Fuß hingelaufen und sie haben auch mich behandelt .

Noch in der Nacht haben uns meine Eltern abgeholt, und wir sind wieder in Saragossa. Für die Anteilnahme der Spanier und all der anderen Menschen bin ich sehr dankbar. Wir haben beide nur ganz leichte Verletzungen – aber in unserem Herzen klafft eine Wunde."