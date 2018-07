Viele berichten, dass sie im Zentrum gut betreut werden und sich sicher fühlen. Aber alle wundern sich über die Lage – umringt von Kasernen, weit abseits vom Rest der Bevölkerung. Zu ihrem Schutz bleiben sie in diesem Text anonym, auch Basma und Haidar heißen eigentlich anders.

"Wenn wir in die Stadt wollen, laufen wir 40 Minuten", klagt eine junge Frau aus Namibia. Der Weg führt an Landstraßen und einem Recyclinghof entlang, an einem Soldatenfriedhof aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein gelbes Verkehrsschild mit der Aufschrift "City" weist in Richtung Bad Fallingbostel.