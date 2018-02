Die AfD will nicht, dass Nathan ihre rassistischen Äußerungen sammelt

Das hat Nathan dazu auf Twitter veröffentlicht:

Guten Morgen, das Urteil der ersten Instanz wegen https://t.co/lwMIRGaVAE ist da — das LG Köln hat zugunsten der AfD entschieden. Das hat zur Folge, dass ich jetzt alles in allem rund 9400€ an Anwalts- und Gerichtskosten für die erste Instanz aufbringen muss. (1/)

Am Dienstag startete Julia die Spendenaktion:

Zwei Tage später haben die beiden schon 17.000 Euro gesammelt.

Die Prozesskosten sind also schon gedeckt. Das Plus an Spenden wird halbiert, Nathan möchte das Geld an die Organisation "Sea Watch" und an den Verein "Flüchtlingspaten Syrien" spenden.