Ägyptischer Popstar leckt im Video eine Banane. Jetzt sitzt sie in Haft

Shaimaa Ahmad wollte provozieren. Die 25-Jährige gehört zu den Nachwuchstalenten der ägyptischen Musikszene, als "Shyma" singt sie Lieder über Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft. Es sind die Dauerbrenner in der arabischen Popszene.

In ihrem neusten Musikvideo spielt sie eine Lehrerin, die einigen Männern im Klassenzimmer den Kopf verdreht – indem sie an Äpfeln und Bananen lutscht. In einer Szene gießt sie lasziv Milch über eine Banane, die Botschaft ist eindeutig. Der Song heißt "Ich habe Probleme".

Nun hat Shaimaa tatsächlich Probleme: Denn seit der Bananen-Nummer sitzt sie in Haft.