Wie diese Frau es schafft, (fast) keinen Müll zu produzieren

Aber Ingrid lässt sich nicht entmutigen, obwohl der Start schwer fiel. " Ein bisschen komisch fühlt sich das an, wenn man an der Käsetheke mit der Tupperdose aufkreuzt ", sagt sie. Da müsse man sich erstmal überwinden.

Sie weiß noch, wie sie zum ersten Mal fragte: "Können Sie mir das bitte hier reinpacken?" Der Verkäufer guckte verdutzt, dann landete ein in Plastik eingewickeltes Stück Gouda in der Dose. So war das nicht gedacht. Ingrid musste ihm erklären, warum der Käse unverpackt in die Dose soll.