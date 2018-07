3

Wie geht es weiter?

Mangelsen hat eine Kampagne gestartet, um auf den Schutz der Bären aufmerksam zu machen. Sie heißt "Shoot ‘Em with a Camera, Not a Gun" – also in etwa: "Schießt mit der Kamera, nicht mit dem Gewehr".

Neben Mangelsen hatten sich auch viele andere Tierschützer um Jagd-Lizenzen beworben, darunter die berühmte Verhaltensforscherin Jane Goodall, die Elefanten-Schützerin Cynthia Moss und weitere.

Die Jagd verhindern werden sie jedoch nicht können. Die US-Regierung will, dass 22 Bären getötet werden – damit die Population nicht zu groß werde. Jeder Jäger erhält zehn Tage, um einen zu schießen, dann ist der nächste dran. Das Ganze soll zwei Monate dauern. Oder kürzer, falls das Ziel früher erreicht wird.