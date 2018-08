Warum gibt es dennoch immer aufwendigere Verpackungen?

Wenn man die Erwartung hat, dass alle Produkte sehr lange frisch bleiben, geht das tatsächlich oft nur mit Hightech-Verpackungen aus Kunststoffen. Diese sind heute sehr speziell: wiederverschließbar, luftdicht oder mit einer besonderen Schutzatmosphäre befüllt, damit ein Produkt länger frisch bleibt.

Oft liegt es aber auch an der Haltung der Verbraucher. Wer Kiwis geschnitten in Folie kaufen will, handelt natürlich nicht umweltbewusst.

Ist das Problem wirklich so viel schlimmer geworden?

Es hat sich auch vieles verbessert. Vor 25 Jahren hat man den Müll oft noch auf Deponien vor der Stadt aufgetürmt und überlegt, ob man aus diesem nicht selten giftigen Haufen dann Skihänge macht.

Früher war Schokolade in Alufolie und Papier verpackt. Irgendwann hat man gemerkt, dass das nicht nötig ist. Seitdem ist das Aluminium aus vielen Verpackungen verschwunden.

Mikroplastik in der Zahnpasta oder in Verpackungen ist aber ein Problem, das wir heute noch haben. Das haben wir früher einfach in die Natur gekippt und da liegt es heute noch.

Viele Unternehmen setzen heute auf Verpackungen aus Bio-Kunststoffen oder Maisstärke. Wieviel ändert das?

Bio-Kunststoffe sind nicht automatisch gleichzusetzen mit biologisch abbaubaren Kunststoffen. Sie sind auf der einen Seite in Bezug auf unsere fossilen Rohstoffe ressourcenschonend. Auf der anderen Seite konkurrieren die Anbauflächen für die Rohstoffe wie Mais oder Zuckerrohr mit denen für die Grundnahrungsmittel. Eine bessere Ökobilanz kann sehr kontrovers diskutiert werden.