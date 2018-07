Worum geht es?

Die Initiative heißt "Refill" und wurde von einer Hamburgerin gestartet. Das Prinzip ist einfach: Teilnehmende Restaurants, Cafés und Geschäfte kleben einen blauen Sticker mit Wassertropfen – das Logo von "Refill" – an ihre Tür. So weiß jeder, dass man hier einfach mit der leeren Flasche an die Theke gehen kann und ohne Diskussion eine Füllung Leitungswasser bekommt.