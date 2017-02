Ein Kölner Laden rettet Lebensmittel vor der Tonne

Grün

Möhren sind orange und haben die Form einer Schultüte. Zucchini sind dunkelgrün und länglich – Bananen dafür krumm und gelb. "So ein Quatsch", sagt Nicole Klaski, 33 Jahre alt und Gründerin von "The Good Food". Im Februar eröffnete sie in Köln-Ehrenfeld den ersten Laden mit Lebensmitteln, die es nie in den Supermarkt geschafft hätten. Sie wären im Müll gelandet – weil ihre Form und Größe nicht der Norm entspricht.